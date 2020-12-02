Karabük'te seyyar gıda ürünü satmak yasaklandı

Karabük'te, korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ambalajlı veya ambalajsız olarak seyyar olarak satılan gıdaların satışı yasaklandı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, alınan kararlara uymayanlara ceza işlem uygulanacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Covid19 salgınının devam ettiği süre içerisinde, bazı tüketicilerin belirlenen hijyen kurallarına uymamasının sorun oluşturabileceği değerlendirilerek halkımızın sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız her türlü ekmek ekmek çeşitleri, yufka, bazlama, gözleme, simit, tatlı ve diğer unlu mamuller ile pastacılık ürünlerinin satışının yapılmamasına, alınan bu kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve kabahatler kanunu gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.