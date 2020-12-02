Önce karşı şeride geçti, sonra elektrik direğine çarptı Karabük'te meydana gelen trafik kazası bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, önce karşı şeride geçti ardından elektrik direğine çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşil Mahalle Atatürk Bulvarı üzerinden merkez istikametine giden M.Y. yönetimindeki 78 BY 568 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ilk önce karşı şeride geçti. Sürücünün direksiyonu kırmasıyla tekrar kendi şeridine yönelen otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yıkılırken, park halindeki 34 CLV 061 plakalı aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.