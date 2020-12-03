Açılan kampanya ile belediyeye yeni itfaiye alındı

Karabük'ün Yenice ilçe Belediyesi, yeni bir itfaiye aracı almak için başlattığı kampanyayı başarılı bir şekilde sürdürürken, Yenice halkı 3’ ncü itfaiye aracına kavuştu.

Geçtiğimiz aylarda Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı tarafından başlatılan “Haydi bir kıvılcımda sen söndür, hep birlikte el ele itfaiyemizi hep birlikte alalım' kampanyası kapsamında toplanan bağışlarla ilçeye yeni itfaiye aracı alındı.

Başkan Çaylı, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ederek, "İlçemizde yaşanan ev, işyeri ve fabrika yangınlarına anında müdahale eden itfaiyelerimizden birinin ekonomik ömrünü doldurması nedeniyle yeni bir itfaiye alınması gerekmekteydi. Bu nedenle bir kampanya düzenledik. Kampanyadan elde edilen rakamlar günlük olarak sosyal medya hesaplarımızdan ve belediye binamızın girişinde ilan edildi. Birçok şeyi hep birlikte başardığımız gibi bunu da başardık. İlçe halkımızın yanı sıra ilçe dışından, yurt dışından çok büyük destek gördük. Toplanan destekler bir araya getirildi, ihaleler tamamlandı ve Yenice halkı, üçüncü itfaiyesine kavuştu ve hizmete aldık" dedi.

Belediye Başkanı Zeki Çaylı, halkın bir kez daha dayanışma, birlik, beraberliğini gösterdiğini de kaydederek, "Önceki yıllarda da yine halkımızın destekleriyle modern bir itfaiye aracı almıştık. Şimdi de yine saygıdeğer halkımızın katkılarıyla bu itfaiyemize su taşıyacak, destek verecek bir itfaiye aracı satın aldık. Katkısı olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her şeyi birlikte başardığımız gibi bunu da birlikte başardık. Hayırlı, uğurlu olsun “ ifadelerine yer verdi.

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