Yardımcı olduğu anne ve kızı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusu



Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)KARABÜK'te Mehmet Özkan Demir (52), yardımcı olduğu anne ve kızı tarafından 18 bin lira dolandırıldığını, ayrıca adına 550 bin liralık sahte senet düzenlenerek para istendiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Safranbolu´da yaşayan Mehmet Özkan Demir, yaklaşık 2 yıl önce Balıkesir'de tanıştığı ve güvenini kazanan annekızı tarafından 18 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Mehmet Özkan Demir, anne Sevda E. ve kızı Buse K. hakkında şikayetçi olarak, telefon görüşmelerini de delil olarak sundu. Balıkesir'de fırına gelip giderken anne ve kızıyla tanıştığını belirten Demir, ''Balıkesir´de tanışmıştık, arkadaşlığımız ilerledi. 'Kızım Karabük´te üniversite öğrencisi, biz oradan ev tuttuk ama memnun değil. Yardımcı olur musun?' dedi. Ben de arkadaşlarıma sordurdum. Borçlarını kendileri ödemek üzere ev tuttuk onlara. Ardından borç almaya başladılar ve ilk başlarda borçlarını ödemeye başladılar. Rakam biraz yükselmeye başladı ama yine ödediler. Hayır işlerini de çok seviyorum. Bu kıza da yardımcı olalım, elinden tutalım dedik fakat rakamlar yükseldi ve dönmemeye başladı'' dedi.

Tehdit ve şantajla kendisinden para istenildiğini iddia eden Demir, ''Bunların niyetinin iyi olmadığını anladım. Ailenin 'Hayatını bozarız' şeklinde beyanları oldu. Bense, 'Siz elinizden geleni yapın, hukuk mücadelemi başlatıyorum' dedim. Ondan sonra görüşmeyi kestim onlarla. Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı´na dilekçemi verdim. Hukuk mücadeleme devam edeceğim'' diye konuştu.

`ÇANTASINDA ADIMA DÜZENLENMİŞ SAHTE SENET BULDUM´

Kadında, adına düzenlenmiş 550 bin liralık sahte senetlerin bulunduğunu belirten Demir, ''18 bin lira para verdim. Sadece bin 500 lira ödeme yaptılar. 16 bin 500 TL zararım oldu ve bu banka kayıtlarında da mevcut. Kendi çantasında da adıma düzenlemiş sahte bir senet buldum. Evrakları ve delilleri toplamam 1 haftamı aldı. Sonra hukuk mücadelemi başlattım. İyi niyetle yaklaşıp, insanın saf ve açık yönlerini buluyorlar. Ondan sonra maddi kayıplara uğrayan bizler oluyoruz. İnsanlara faydalı olmayı seviyorum ama karşılığında böyle bir muamele görünce de üzülüyorum.'' DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2020-12-03 16:00:15



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