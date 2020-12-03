Kontrolden çıkan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı

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Karabük’ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil köprüden uçarak ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, ilçede bulunan Uzunköprü mevkiinde meydana geldi. Ramazan Kanca yönetimindeki 06 DJ 4403 plakalı otomobil Atatürk Mahallesi’nde şehir merkezi istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir korkuluklara çarparak Uzunkum Köprüsü'nden uçtu. Kazada sürücü ile birlikte bulunan eşi Gülizar Kanca ve kızı Ezgi Kanca yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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