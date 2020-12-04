Karantinasının bitmesine 1,5 saat kala yakalandı 



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, koronavirüs temaslı olması nedeniyle karantinada olması gereken Ramazan A., karantinasının bitmesine 1,5 saat kala polis denetiminde yakalandı. Ramazan A.´ya 3 bin 150 TL ceza kesildi.

Karabük'te saatler 21.00'ı gösterdikten sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı bölgelerinde uygulama başlattı. Bariyerlerle kapatılan yollarda sadece izin belgesi bulunan araçların geçişlerine izin verildi. Balıklar Kayası kavşağında denetim yapan ekipler, bir otomobili durdurdu. HES kodu sorgulaması yapan ekipler, Ramazan A.´nın koronavirüs temaslısı olduğunu ve evinde karantinada olması gerektiğini tespit etti. Ramazan A. bugün karantinasının bittiğini, cenazeleri olduğu için yola çıktığını iddia etti. Kuralları ihlal eden Ramazan A.`ya 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

'CEZA MI YAZIYORSUN ŞİMDİ, NİYE YAZIYORSUN Kİ?'

İstanbul´dan Sinop´a cenaze için gittiği öğrenilen ve karantinasının bittiğini iddia eden Ramazan A. "Ceza mı yazıyorsun şimdi? Niye yazıyorsun ki? Benim karantina sürem bugün bitti. 2 çocuğum öğretmen, onlar '16.00´da bitti' diyor. Ben negatifim. Ona rağmen evden yine çıkmadım. Sen bana hemen ceza uyguluyorsun. Karantina bitmese ben evden çıkar mıyım?" dedi.

Bunun üzerine polis memuru tarafından aranan 112 Acil Servis ise karantinanın 4 Aralık'ta bittiğini söyledi. Karantinasının bitmesine 1,5 saat kala yakalanan Ramazan A. ceza kesilmesinin ardından gönderildi.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-12-04 01:02:56



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