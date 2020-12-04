Karabüklü Doç.Dr. Yüzbaşı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde

Karabüklü Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, Stanford Üniversitesi koordinasyonuyla 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütülen araştırma sonucunda “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer aldı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Stanford Üniversitesindeki bilim insanları John Ioannidis ve arkadaşları tarafından PLOS Biology dergisinde yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde Karabüklü bir isimde yer aldı. 857 Türk bilim insanının da bulunduğu listede aslen Yeniceli olan Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı da yer aldı.

Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer almanın gurur verici olduğunu belirtti.

Bunun gibi başarıların araştırmacıları motive edeceğini ifade eden Yüzbaşı, “Çalışmalarımıza daha çok sarılmamızı sağlamaktadır” dedi.

Öte yandan Doç.Dr. Yüzbaşı'nın profesörlük hakkı elde ettiği ve beklemede bulunduğu öğrenildi.

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