Karabük'te DASKUT kuruldu

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Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Deneği (DASKUT) Karabük İl Temsilciliği kuruldu.

DASKUT Karabük İl Temsilciliği yapılan mazbata töreni ile Karabük'te hizmete başlarken, dernek binası ise Safranbolu ilçesinde kuruldu. DASKUT Karabük İl Temsilciliğine Mehmet Kımır atanırken, Kımır'ın mazbatasını DASKUT Genel Başkanı Tuncay Meriçli verdi.

Derneğin temsilciliğinin kurulmasının ardından dernek üyelerine tanıtım kartları teslim edilirken, Genel Başkan Meriçli, DASKUT ve gönüllülük hakkında bilgi verdi.

Başkan Meriçli, İl Temsilcisi Kımır ve yönetimini kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.

Kımır da kendilerini bu göreve layık görenlere teşekkür etti.

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