Öğrencilerle online motivasyon buluşması

Safranbolu ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavına hazırlanan 12. sınıf öğrencilere yönelik olarak çevrim içi motivasyon buluşmaları gerçekleştirildi.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulamayla, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan öğrencilerin, sınav öncesi moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması amaçlanıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için kendilerine önemli görev düştüğünü söyledi.

Bu süreçte öğretmenlerle birlikte özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Gümüş, gençlerin fikirlerini almak ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerin motivasyonlarını artırmak için bu buluşmaların anlamlı olduğunu belirtti. Gümüş, "Başarılı olabilmek için kendimize duyduğumuz güven ve başarıya olan inancımız hedeflerimize ulaşma noktasında büyük önem taşır. Motivasyon bizi harekete geçiren, hareketimizde devamlılık sağlayan güçtür. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitim sahasında da başarının ve etkili öğretimin en önemli bileşeni olduğu açıktır. Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü şekilde gelişmesi ve yeni koşulların ortaya çıkması bireylerin geleceğe hazırlanmalarında önem arz etmektedir. Geleceğe hazırlanan gençlerimizin de yeterince motive edildiklerinde hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerdir. Bizler geleceğimiz olan siz gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe güçlü şekilde hazırlanmanız için her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Gümüş, iş hayatında ihtiyaç duyulan becerilerin farklılaştığını, bunun da meslekleri dönüştürmeye başladığını kaydederek, özellikle gençlerin bunun farkına vararak geleceklerini planlarken bu gelişmeleri göz önünde bulundurması gerektiği ifade etti.

Toplantı, öğrencilerle soru cevap olarak tamamlandı.

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