Karabük'te ormanlık alanda yangın

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Ovacuma Cabbar köyünde dağlık ve sarp arazide yangın çıktı. Avcılar tarafından çıkarıldığı tahmin edilen yangına ilk müdahale Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Yangına 3 arazöz ve 2 su tankeri ile müdahale edilirken, örtü yangını şeklinde devam eden yangın kontrol altına alındı.

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