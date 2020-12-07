4 katlı binanın çatısında yangın 

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK (DHA)KARABÜK´te, 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi Gül Sokak´ta gece saatlerinde 4 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, dakikalar içinde çatıyı sardı. Alevleri fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis, binadaki vatandaşları tahliye ederek, çevrede güvenlik önelim aldı. Yangın, katlara ve bitişiğindeki apartmanlara sıçramadan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının büyük zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-12-07 09:26:44



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