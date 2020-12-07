400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi

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Karabük’te hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından kentin en işlek caddesinde yoğun insan hareketliliği görüldü.

Karabük´te korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bariyerlerle kapatılan kentin en işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 400 kişi ile sınırlandırılan caddede haftanın ilk gününde belirlenen kişi sayısından çok fazla vatandaşın bulunduğu gözlemlendi.

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