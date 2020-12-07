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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya başladı

İHA

Karabük Kızılay Kan Merkezi tarafından korona virüsü (Covid19) atlatmış vatandaşlardan immün plazma bağışı almaya başladı.

Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya başladı

Karabük Kızılay Kan Merkezi tarafından korona virüsü (Covid19) atlatmış vatandaşlardan immün plazma bağışı almaya başladı.
Karabük Kızılay Kan Merkezi tarafından yapılan açıklamada, plazma bağışlarının alınmaya başlandığı, vatandaşları plazma bağışında duyarlı olmaya bekledikleri belirtildi.
Plazma bağışının korona virüs ile mücadelede çok önemli olduğu ifade edilen açıklamada, "Bilindiği üzere pandemi sürecinde Covid19 ile mücadelede önemli bir işleve sahip olan immün plazma bağışları Türk Kızılay vasıtasıyla sağlanmaktaydı. Ancak tüm Kızılay Kan merkezleri yeterli donanıma sahip olmadığından; korona virüs hastalığını geçirmiş hastalardan alınarak Covid19 pozitif olan hastalara verilecek plazma bağışı için hastalar İzmit ve diğer büyükşehirlere yönlendirilmekteydi. Plazma bağışlarınızı artık Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezimizde yapabilirsiniz. Türk Kızılayı Karabük Kızılay Kan Bağış Merkezimize kurulumu yapılan cihazla, immün plazma bağışlarınız 8 Aralık 2020 salı gününden itibaren Kızılay İşhanı'nda bulunan Kızılay Kan Merkezimizde de alınacak ve hastalara ulaştırılacaktır. İmmün plazma bağışı kimler yapabilir? 1860 yaş arası, Covid19 enfeksiyonu tanısı aldığını gösteren laboratuvar test sonucu olanlar. İlk pozitif tarihi en az 42 gün geçmiş, negatif sonucu var ise son semptom tarihinden itibaren en az 28 gün geçmiş olanlar, kadınlar için gebelik, düşük veya kürtaj olmamış olanlar. Ömür boyunca hiç kan verilmemiş olanlar plazma bağışında bulunabilirler" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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