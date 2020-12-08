Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı

İHA

Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı

Karabük'te korona virüsü (Covid19) atlatan vatandaşlar immün plazma bağışını Kızılay Kan Merkezi’nde vermeye başladı.
Korona virüs salgınında ağır durumdaki hastaların bağışıklık sistemi için gerekli olan ve içerisinde virüse karşı antikor barındıran immün plazma bağışı Karabük’te alınmaya başladı. Duyurunun yapılmasının ardından korona virüsü atlatan vatandaşlar 28 günün ardından plazma bağışında bulunmak için Kızılay Kan Merkezi’ne başvuru yapıyor. Yaklaşık 45 ila 60 dakika arasında süren işlemde günde 10 kişi bağış yapabiliyor.
Eylül ayında korona virüs testi pozitif çıkan ve tedavinin ardından sağlığına kavuşan 31 yaşındaki Sefa Durmuş (31) Karabük Kızılay Kan Merkezi'ne gelerek plazma bağışlarının alınmaya başlandığı ilk günün bağışçılarından biri oldu. Vatandaşların duyarlı olmasını isteyen Durmuş, “9 Eylül tarihinde pozitif olduğumu öğrenmiştim. 19 Eylül'de tekrar negatife döndüm. Hissettiğim ağrım yoktu. Sadece pozitif olduğumu test sonuçlarından öğrendim. Fazla bir şeyim yoktu ama genel olarak vücutta halsizlik vardı. 28 gün geçtiği takdirde de verilmesi iyi olur dediler. Onun için geldim plazma başında bulunuyorum. Yoğun bakımdaki yoğunluktan dolayı vatandaşımızın duyarlı olmasını istiyorum. Gelip bağışta bulunurlarsa sevinirim. Kendilerine şifa olacağını düşünüyorum. Esirgemesinler kendilerini” dedi.
Artık plazma bağışı için başka şehirlere gitmeye gerek olmadığını belirten Durmuş, “Geçen hafta Kızılay'a müracaatımda kan bağışının sadece Zonguldak'a yapıldığı belirtiliyordu. Bugün burada başlatılan plazma tedavisi ile alakalı kan bağışını burada başladıklarını duyurdular. Ben gönüllü olarak bağışa geldim. Vatandaşlarımızın aynı şekilde Zonguldak'a ya da başka illere kendilerini yormadan direkt Karabük'te Kızılay Kan Merkezi’ne gelerek bağış yapabilirler. Türkiye genelinde yaşanan korona sıkıntısı Karabük'te de yaşamakta. Kendilerini kan bağışında bulunmalarına davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Karabük Kızılay Kan Merkezi’nde immün plazma bağışı alındığını ifade eden Karabük Kızılay Şube Başkanı Dursun Yeşiloğlu, “Plazma başvuruları randevu usulü ile Zonguldak üzerinden yapılıyordu. Çalışmalar sonucunda dün akşam makinemiz geldi. Bugün de kurulumu yapıldı ve aynı gün plazma almaya başladık. Plazma Covid19 ile ilgili bir tedavi süreci. Ben Karabük'te Covid19 geçirmiş, durumu iyi olan kişilerden, şu anda yoğun bakımdan yatan hastalara faydalı olmak isteyenler için bağışlarınızı Karabük Kan Merkezi’ne davet ediyorum. Covid19 geçirmiş ve tedavi olduktan sonra 28 gün içerisinde kendini iyi hisseden hastalarımız verebilir. Belirli şartları var. Randevu alırken bu şartları birebir kan merkezimizin yetkilileri ile sorulan sorulardan öğrenebiliyorlar. Bu sorulardan geçen, hasta olmayan plazma verebilecek durumda olan bağışçılarımız 28 gün ile 60 gün arasında plazma verebiliyor. Bu süre geçerse plazma veremiyorlar. Onun için negatife döndükten sonra 28 gün içerisinde merkezimize başvurup kendine ise diyorlarsa plazma başında bulunabiliyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüsü yendi, plazma bağışladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, plazma bağışladı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya başladı
YEREL HABERLER Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya ...
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
YEREL HABERLER Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi
YEREL HABERLER 400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk ...
Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 ...
Safranbolu Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
4 katlı binanın çatısında yangın 
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında yangın 
Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 TL cezayı yedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 ...
4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Karabük’te apartmanın çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER 4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim ...
56 saatlik kısıtlamada Polisler varillerle ısınmaya çalıştı Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Karabük’te polisler varillerle ısınarak görevlerini yaptı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlamada Polisler varillerle ısınmaya ...
Karabük Yenişehir GSK, Amasya deplasmanından galibiyetle döndü
YEREL HABERLER Karabük Yenişehir GSK, Amasya deplasmanından ...
HES koduna bulduğu çözümle diğer esnaflara örnek oldu
YEREL HABERLER HES koduna bulduğu çözümle diğer esnaflara örnek oldu
Sprey boyalarla araca zarar verirken güvenlik kamerasına yakalandılar
YEREL HABERLER Sprey boyalarla araca zarar verirken güvenlik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X