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Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin ‘Pandemiyle Mücadele’ toplantısında konuştu Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Pandemiyi başlatan ülkenin hiçbir sorumluluğu yok”

İHA

Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin ‘Pandemiyle Mücadele’ toplantısında konuştu Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Pandemiyi başlatan ülkenin hiçbir sorumluluğu yok”

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin gerçekleşen ‘Pandemiyle Mücadele’ konulu toplantısında konuştu.
Karabük Belediye Başkanı ve Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi Üyesi Rafet Vergili, Covid19 nedeniyle online şekilde gerçekleştirilen Avrupa Yerel Yönetimler Meclisi toplantısında konuştu. İlk görüldüğü günden itibaren Avrupa ve Dünya genelinde koronavirüs ile yapılan mücadeleyi yakından takip ettiğini belirten Başkan Vergili, hemen hemen tüm ülkelerin aynı tedbirleri uyguladığını ifade ederken, maden işçileri gibi meslek hastalıklarının ağırlıkta gözüktüğü bazı alanların göz ardı edildiğine dikkat çekti. Vergili konuşmasında şunları söyledi:
"Böyle bir toplantı tertip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Bende Türkiye’nin Karabük şehrinin Belediye Başkanıyım ve Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinde Reformist Parti üyesiyim. Konuşmaların hepsini dinledik, bize de çok faydası oldu. Bütün Belediye Başkanı arkadaşlarımızla aşağı yukarı aynı işleri yapmaktayız. Aynı şekilde pandemiyle ilgili mücadelemize de devam etmekteyiz. Yaptığımız işlerin içerisinde hemen hemen hiçbir farklılık yok. Ama biraz evvel gündeme gelen ‘Yerel Yönetimler ve Yönetimlerdeki Demokrasi’ konusuna geldiğimiz zaman biraz tereddüt hâsıl olmakta. Ben 220 ülkede bu pandemiyi takip etmekteyim. Yine İngiltere, Almanya, Fransa ve İspanya’daki dostlarımızla iletişim halindeyiz. Yönetimde pek bir değişiklik yok. Merkezi hükümetin almış olduğu kararları biz yerel yönetimler olarak elimizden geldiği kadar uygulamaya çalışıyoruz. Yerel yönetimler merkezi hükümetlerin paralelinde, beraber çalışma yapıyor gözüküyor. Ama yerel yönetimlerin dinamiklerini göz önünde bulunduran hemen hemen hiçbir ülke yok. Dinamikler derken bunu da şu şekilde açabilirim; birçok kişinin aynı anda çalışmış olduğu ortamalar, maden işçileri gibi sağlık problemleri ve meslek hastalıkları yüksek olan gruplara yönelik çalışma faaliyetlerini rapor olarak alıp değerlendiren yok. Tek bir uygulama var ve devam ediyor. Biraz evvel böyle bir uygulama olmayacak, fişleme yapılmayacak gibi bir kelime kullanıldı. Yerel yönetimler olarak çok yakında üstümüze düşen vazifelerimiz şunlar olacak; Marketlere herhangi bir kod almamış arkadaşlarımızı sokmayacağız. Zaten ulaşımda sınırlama geldi ve kod sistemine geçildi. Böylece merkezi hükümetlerin eline pandemiyle beraber çok büyük bir fırsat geçmiş oldu."
Covid19 virüsünün tüm dünyaya Çin’den yayıldığına dikkat çekerek konuşmasına devam eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisine ön tedbirler taslağı hazırlama çağrısında bulundu.
Vergili konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Diğer bir konu da, pandeminin başlangıcıyla ilgili bugüne kadar burada hiçbir yayın görmedim, burada da hiç bir söz duymadım. Pandeminin başlangıcı olan ülkenin Çin olduğu belirtiliyor. Çin kendisindeki hasta sayısını 86 binde, ölüm sayısını 4 binde tuttu. Burada bir karar alınamaz mı? Dünyada pandeminin başlangıcıyla ilgili bir ön tedbirler taslağı hazırlanamaz mı? Başladığı zaman alınacak tedbirlerle ilk çıkış noktasında bu işi durdurmanın çaresiyle ilgili bir deklarasyon hazırlanamaz mı? Şuanda biz sadece hastalıkla ilgili bir deklarasyon, pandemiyle mücadele ile ilgili bir deklarasyon hazırlıyoruz. Baktığımızda bu pandemiyi başlatan ülkenin hiçbir sorumluluğu yok. Bunu belirtmek istedim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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