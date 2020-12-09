Pandemi sürecinde ilgi gören kuzinede satışlar arttı Karabük'te köye yerleşen vatandaşların pandemi döneminde tercihi kuzine oldu

Karabük’te yeni tip korona virüs (Covid19) nedeniyle şehirden köylere kaçan vatandaşların kuzine tercihi satışları artırdı.

Karabük’te son günlerde artan korona virüs nedeniyle bazı vatandaşlar şehir hayatından uzaklaşıp köylere yerleşti. Doğalgazın bulunmadığı köylerde pandemi döneminde vatandaşların soba ve kuzineye yönelmesi satışları arttırdı. 175 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişen kuzine fiyatları pandemi döneminde vatandaşların en çok tercih edilenleri arasında yer alıyor.

Sobacılık işi ile uğraşan Mukaddes Yılmaz pandeminin kendilerini çok etkilemediğini, vatandaşların köylere kaçmasının ardından satışların ikiye katladığını belirterek, bu yıl kuzine satışının sobaya göre daha çok olduğunu söyledi.

Vatandaşların kovalı kuzineleri tercih ettiğini ifade eden Yılmaz, “Genelde kovalı kuzine daha çok tercih ediliyor. Hem tasarruflu, hem temiz, yanması kolay, uyutma sistemi var” dedi.

18 yıldır sobacılık mesleği yapan Harun Yaşar ise pandemi sebebiyle köylere yönelme olduğunu onların da satışları artırdığını kaydederek, “Köylere soba ihtiyacı olanlar sobalarını aldı. Satışlarımız iyi Allah’a şükür. Kuzine satışlarımız daha çok. Kendi imalatımızı yapıp satışımızı da yapıyoruz. Tuğlalı olsun kovalı olsun” diye konuştu.

Satışların pandemi öncesine göre çok fazla olduğunu vurgulayan Yaşar, “Vatandaşlar köyde olduğu için bir çoğu kuzine aldı. Kuzine satışlarımız iyi. Pandemiden öncesine göre özellikle kuzine satışları çok iyi. Pandemiden önce genelde soba satıyorduk, köşeli sobalardan. Şu an kuzine satışları revaçta” şeklinde konuştu.

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