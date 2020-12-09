2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 2

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 2

İHA

2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 2

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Vanspor’a 20 mağlup oldu.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Muhammet Ali Doğan xx, Baykal Tuna xx
Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Ali Kemal xx (Nazmican dk. 78 x), Cihan xx, Furkan xx, Ömer Çelik xx, Ahmet Yusuf xx, Serkan x (Ahmet Enes dk. 21 xx, Furkan dk. 78 x) Emre xx, Melih Berat xx, Yasin Tabak xx (Muhammet Emin dk. 85 ?)
Vanspor: Aydın xx, Yakup xx, İsmail xx, Barış xx, Üzeyir xx, Abdulkadir xx, Sefa xx, Cem xx (Dk.88 Atamer x), Burhan xx (Yiğit İsmail dk.90 ?), Sedat xx (Zafer dk. 80 x), Utku xx
Goller : Burhan (dk.23), Sedat (dk.74) (Vanspor)
Sarı Kartlar: Ömer Çelik (Karabükspor), İsmail,Sedat, Cem (Vanspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te habersiz ‘Masabaşı’ deprem tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Karabük’te habersiz ‘Masabaşı’ deprem tatbikatı ...
Pandemi sürecinde ilgi gören kuzinede satışlar arttı Karabük'te köye yerleşen vatandaşların pandemi döneminde tercihi kuzine oldu
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde ilgi gören kuzinede satışlar ...
Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin ‘Pandemiyle Mücadele’ toplantısında konuştu Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili: “Pandemiyi başlatan ülkenin hiçbir sorumluluğu yok”
YEREL HABERLER Başkan Vergili, Avrupa Yerel Yönetimler Meclisinin ...
Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti
YEREL HABERLER Aç kurtlar eşeği parçalayarak telef etti
Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma bağışında bulunmaya başladılar Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu'ndan plazma uyarısı
YEREL HABERLER Yoğun bakımdaki hastalara umut olmak için plazma ...
Koronavirüsü yendi, plazma bağışladı
YEREL HABERLER Koronavirüsü yendi, plazma bağışladı
Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
YEREL HABERLER Ağaçlara çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı 
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya başladı
YEREL HABERLER Karabük Kızılay Kan Merkezi plazma bağışı almaya ...
Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
YEREL HABERLER Ahşap Doğrama Montaj Elemanı Kursu başladı
Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
YEREL HABERLER Polis, broşür dağıtarak dolandırıcılara karşı uyardı
400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk gözlemlendi Karabük'ün en işlek caddesi haftanın ilk gününde hareketlendi
YEREL HABERLER 400 kişi ile sınırlandırılan caddede yoğunluk ...
Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 kişiye 55 bin 350 TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlali yapan 59 ...
Safranbolu Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi can dostlarını yalnız bırakmadı
4 katlı binanın çatısında yangın 
YEREL HABERLER 4 katlı binanın çatısında yangın 
Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 TL cezayı yedi
YEREL HABERLER Kısıtlamayı sigara almak için ihlal etti, 3 bin 150 ...
4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu Karabük’te apartmanın çatı katında çıkan yangın geceyi aydınlattı
YEREL HABERLER 4 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim ...
56 saatlik kısıtlamada Polisler varillerle ısınmaya çalıştı Hava sıcaklığının eksi 4 dereceye düştüğü Karabük’te polisler varillerle ısınarak görevlerini yaptı
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlamada Polisler varillerle ısınmaya ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X