2. Lig: Kardemir Karabükspor: 0 - Vanspor: 2

'Ne, 28 yıl mı? Çıldırmış olmalıyız!'

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, ligin 14. haftasında sahasında konuk ettiği Vanspor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Önder Turgay Demirdak xx, Muhammet Ali Doğan xx, Baykal Tuna xx

Kardemir Karabükspor: Ferhat xx, Ali Kemal xx (Nazmican dk. 78 x), Cihan xx, Furkan xx, Ömer Çelik xx, Ahmet Yusuf xx, Serkan x (Ahmet Enes dk. 21 xx, Furkan dk. 78 x) Emre xx, Melih Berat xx, Yasin Tabak xx (Muhammet Emin dk. 85 ?)

Vanspor: Aydın xx, Yakup xx, İsmail xx, Barış xx, Üzeyir xx, Abdulkadir xx, Sefa xx, Cem xx (Dk.88 Atamer x), Burhan xx (Yiğit İsmail dk.90 ?), Sedat xx (Zafer dk. 80 x), Utku xx

Goller : Burhan (dk.23), Sedat (dk.74) (Vanspor)

Sarı Kartlar: Ömer Çelik (Karabükspor), İsmail,Sedat, Cem (Vanspor)

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