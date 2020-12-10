Fadıl Demirel, Covid-19 hastalığına yenik düştü

KARDEMİR A.Ş. eski genel müdürü Fadıl Demirel, tedavi gördüğü hastanede Covid19 hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.
KARDEMİR A.Ş., ERDEMİR'de genel müdürlük görevlerinde bulunan ve TAT Metal Yönetim Kurulu üyesi olan Fadıl Demirel, bir süredir İstanbul'daki bir hastanede Covid19 sebebiyle tedavi görüyordu. Geçen 6 Ekim günü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ardından da İstanbul'a sevk edilen Demirel, hastalığa yenik düştü.
Hayatını kaybeden Fadıl Demirel'in Sinop'ta toprağa verileceği öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.