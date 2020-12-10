Etkileşimli tahta kurulumlarına hız verildi

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş beraberinde şube müdürleri ile birlikte 20202021 Eğitim Öğretim Yılı içerisinde etkileşimli tahta ve internet kurulum planına alınarak çalışmalara başlanan beş okuldan biri olan Aydınlıkevler İlkokulu’nu ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Nevzat Akbaş, şu ana kadar her türden 130 okula toplamda 1762 dersliğe etkileşimli tahta montajı yapıldığını, 89 okulun internet alt yapısının da yeniden yapılandırılarak bu okullarda fiber internet bağlantısı sağlandığını söyledi.

Ziyarette Aydınlıkevler İlkokulu Müdürü Şaban Yıldırım’dan ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Fatih Projesi Koordinatörü Taner Bekçi’den çalışmalar hakkında bilgi alan Akbaş, etkileşimli tahta gibi materyallerin öğrenci ve idarecilerin öğrenmeöğretme ortamlarına büyük bir katkı sağladığını belirterek, “Öğrenme ortamlarında etki ve verimliliği arttıran, farklı zeka gruplarının ihtiyaçlarını tümüyle kapsayan altyapıya ulaşımı sağlayan etkileşimli tahtalar okullarımızdaki; derslik, laboratuvar, atölyelerde öğrenciöğretmen verimliliğini ve motivasyonu da arttırmaktadır. Bugüne kadar her türden 130 okulumuza toplamda 1762 dersliğe etkileşimli tahta montajı yapılmış olup 89 okulumuzun internet alt yapısı da yeniden yapılandırılarak bu okullarımızda fiber internet bağlantısı sağlanmıştır. Etkileşimli tahtası olmayan okullarımız ise 20202021 eğitim öğretim yılı içerisinde bakanlığımız planlamasına dahil edilmiş olup çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır. Bu büyük yatırımlar Devletimizin geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine verdiği önemin en önemli göstergesidir. Öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim" dedi.

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