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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü yakalandı, ‘alkol kullanmıyorum’ diyerek gazetecilere saldırdı

İHA

Alkollü yakalandı, ‘alkol kullanmıyorum’ diyerek gazetecilere saldırdı

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak polislere yakalanan alkollü sürücüler bu kez görev yapan gazetecileri tehdit edip saldırmaya çalıştı.
Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler Kayabaşı köprübaşı mevkiinde 34 RV 1793 plakalı kamyoneti durdurdu. İbrahim O. isimli sürücü burada polislere ‘Alkol filan yok kardeşim, alkol kullanmıyorum’ diyerek polislere kimlik vermek istemeyerek zorluk çıkardı. Eline telefon alıp Emniyet amirini aramak isteyen şahıs daha sonra kendini görüntüleyen gazetecilere saldırarak küfürler yağdırdı. Polislere de güçlük çıkaran alkollü sürücü bu kez rahatsız olduğunu, aracında raporu olduğunu söyleyerek ceza yemekten kurtulmaya çalıştı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahıs, gazetecilere küfürlere devam ederek polise zorluk çıkarması üzerine ekip otosuna konularak karakola getirildi. 3 Nisan karakolunda alkolmetre ile ölçümü yapılan ve 199 promil alkollü sürücü İbrahim O.’ya alkollü araç kullanmak ve kısıtlamayı ihlalden ceza kesilerek ehliyetine el konuldu.
Uygulamadan kaçtı 228 promil alkollü çıktı
Demir Çelik kavşağındaki uygulama noktasında 'Dur' ihtarına rağmen kaçtıktan kısa bir süre sonra yunus ekiplerince yakalanan bir başka alkollü sürücü ise 228 promil alkollü çıktı. Uygulama noktasından 78 SS 446 plakalı otomobili ile kaçan Gökhan S. (29) isimli sürücü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. 200 evler mahallesinde Yunus ekipleri tarafından güçlükle durdurulan otomobilden ve ayakta durmakta güçlükle durdurulan sürücünün alkolmetre ile yapılan ölçümde 228 promil alkollü olduğunu ortaya çıktı. Daha önce yine alkolden ehliyetine el konulduğunu tespit edilen sürücüye ikinci kez alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmak ile kısıtlamayı ihlal etmekten ceza kesildi.
“Alkol alıp sızmışım taksiciler beni almadı”
Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulamalarına takılan bir kişi ise, ceza yememek için ‘Alkol aldım sızmışım, kendime geldiğimde ise taksiler beni almadı’ diyerek kendini savundu.
Demir Çelik kavşağında denetimler yapan ekipler yaya olarak yürüyen Emre Ö. isimli şahsı durdurdu. Polislerin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesileceğini söylemesi üzerine Emre Ö. “ Akşam alkol alınca sızmışım. Kendime geldiğimde ise taksiciler beni almadı diyerek” kendini savunmaya çalışarak kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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