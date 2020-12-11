Karabük'te meydanda yağmur için dua edildi

Karabük'te, kent meydanında kılınan Cuma Namazının ardından yağmur duası yapıldı.
Kentte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda Cuma Hutbesi'nde "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız" konusu anlatılırken, namaz sonrası dua edildi.
Kent Meydanı'nda kılınan cuma namazının farzının ardından yağmur duası edildi.
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