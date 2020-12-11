Karabük'te cemaat yağmur yağması için dua etti

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kent meydanında kılınan Cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı´nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde `yağmur´ duası okutuldu. Karabük kent meydanında kılınan Cuma namazı hutbesinde, suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekildi. Cuma namazını meydanda kılan çok sayıda kişi, ardından `yağmur´ duasına katıldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2020-12-11 14:24:10



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