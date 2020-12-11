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Karabük'te cemaat yağmur yağması için dua etti

DHA

Karabük'te cemaat yağmur yağması için dua etti


Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te, kent meydanında kılınan Cuma namazının ardından cemaat, kuraklık tehlikesine karşı yağmur yağması için dua etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı´nca son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle Cuma namazı sonrası bütün camilerde `yağmur´ duası okutuldu. Karabük kent meydanında kılınan Cuma namazı hutbesinde, suyun tasarruflu kullanımına dikkat çekildi. Cuma namazını meydanda kılan çok sayıda kişi, ardından `yağmur´ duasına katıldı.DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2020-12-11 14:24:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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