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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KARDEMİR’de TİS görüşmeleri devam ediyor

İHA

KARDEMİR’de TİS görüşmeleri devam ediyor

KARDEMİR A.Ş ile Özçelikİş Sendikası arsında başlayan 15. dönem Toplu İş Sözleşme (TİS) görüşmeleri devam ediyor.
KARDEMİR’de çalışan ve 3 bin 600 işçiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde 32 madde üzerinde anlaşma sağlandı. KARDEMİR yönetimi ile TİS görüşmeleri kapsamında görüşmeyi Özçelikİş Sendikası Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören ve şube yetkileri ile birlikte yaptı. Üngören, ilk toplantıda çoğunluğu idari maddelerden oluşan 32 madde üzerinde anlaşma sağlandığını belirterek, “20212022 yıllarını kapsayacak olan 15. Toplu İş Sözleşme görüşmelerine başladık ve iki toplantıyı geride bıraktık. İşverenin ve bizim temennimiz bir an önce toplu sözleşmeyi sonuçlandırıp mutlu sonla bitirmek istiyoruz. Toplu sözleşmenin masada tamamlanması bize mutluluk verecektir. İşverene 79 ana maddeden oluşan taslağı sunduk. Geride bıraktığımız iki görüşmeden idari maddeler başta olmak üzere 32 madde üzerinde anlaştık. Özçelikİş Sendikası olarak KARDEMİR yönetimi ile bu süreci geçmişte aldığımız deneyimlerle çok iyi bir şekilde getireceğimize inanıyoruz” dedi.
Üngören, gerçekleşen ikinci toplantıda KARDEMİR yönetimine 2021 2022 dönemlerini kapsayan zam taleplerini de ilettiklerini de kaydederek, “ Birinci 6 ay için yüzde 18, ikinci 6 ay için enflasyon + yüzde 2, üçüncü 6 ay enflasyon + 2 ve dördüncü 6 ay için ise enflasyon + yüzde 3, Kıdem zammı 600 TL ile sosyal haklarda yüzde25,68 oranında zam talebimiz ile 3 Nisan için bir kereye mahsus 3 bin lira ikramiye talebimiz oldu” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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