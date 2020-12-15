Karabük’te engellilerin 'kaldırım' tepkisi

'Sizce kim bu bebek?'

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Karabük kent merkezinde kaldırımların standartlara uygun olmadığını ve bakımsız olduğunu söyleyen engelliler, duruma tepki gösterdi.

Engelli vatandaşlar, kent merkezindeki engelli rampalarının çoğunun standartlara uygun olmadığını belirtti. Rampaların bakımsız olduğunu kaydeden engelliler, durumun kendileri için tehlike oluşturduğunu anlattı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kaldırımların engelliler için uygun hale getirilmesini istedi.

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