Öğrencilerden Sağlık Bakanı Koca’ya videolu destek mesajı

Karabük’ün Yenice ilçesinde , yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle evlerinde uzaktan eğitim gören Ülkü Ortaokulu 6/B Sınıfı öğrencileri öğretmenleri Büşra Baybaş ile hazırladıkları videoyla Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca’ya destek mesajı verdi.

Tüm dünyada etkili olan salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim gören Ülkü Ortaokul 6/B sınıfı öğrencileri Sağlık Bakan Dr.Fahrettin Koca için bir video hazırladı. Öğretmenleri Büşra Baybaş’ın desteğiyle hazırlanan ve okulun sosyal medya hesaplarından paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca için özel çekilen videoda öğrencilerden Deren Duru Şık mesajında, “Bakan Amca pandemi başlangıcından itibaren gayretli çalışmalarınızı televizyonlardan görüyoruz, takip ediyoruz” derken, Nursena Topraklı ise Devlet Hastanesi bahçesinde çekim yaparak, “Sizler ve sağlık çalışanı ablalarımız, abilerimiz çok yoruldu. Hepinize minnettarız” mesajı verdi.

Öğrencilerden Enes Tunç Köseoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da dinlediklerini belirterek, “Ziya öğretmenimizi de dinliyor, derslerimizi evlerimizden canlı takip ediyoruz” dedi.

Aşıya da değinen öğrencilerden Melisa Melek Coşkun “Bilim insanlarımızın yerli Covid19 aşımızı üreteceğine yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Ecrin Çaylı ise Bakan Koca’ya Yenice’ye davet ederek “Pandemi bittiğinde sizi doğa harikası Yenice ilçemize davet ediyoruz” diye konuştu.

Son olarak öğrencilerinin Sağlık Bakanı Dr.Fahrettin Koca için video hazırlamasında büyük destek veren öğretmenleri Büşra Baybaş da bir video çekerek , “Bakanım öğrencilerim ve ben sizin nezdinde tüm sağlık çalışanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. Karabük ili Yenice ilçemizden selam, sevgi ve saygılarımla“ şeklinde konuştu.

Öğrenciler uzaktan aldıkları eğitimde de toplu olarak da bir video çekip Türkiye’ye kurallara uymaları konusunda mesaj vermeyi de unutmayan öğrenciler ‘Evde Kal Türkiye’ çağrısı yaptı.

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