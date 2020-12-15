Senegal'den KBÜ'ye ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Senegal'den KBÜ'ye ziyaret

İHA

Senegal'den KBÜ'ye ziyaret

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi yöneticileri Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.
Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, İletişim Koordinatörü Prof. Roger Marcelin Faye, Araştırma Koordinatörü Prof. Tahir Diop, Maden, Jeoloji ve Çevre Yüksekokulu Müdürü Prof. Mababa Diagne'nin bulunduğu heyet KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Polat, Senegal heyetini Karabük’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Senegal ziyaretimiz de bizi orada çok güzel misafir ettiniz. İnşallah sizlerde ziyaretinizden memnun kalırsınız. Bundan sonraki süreçte daha verimli ilişkilerimiz olacak. Senegal bizi oldukça etkiledi. Çok hızlı büyüyen bir ülke. Okyanusun kenarında bir ülke olması bunda etkili diye düşünüyorum. Karabük Üniversitesi 13 yıllık genç bir üniversite. Yeni üniversite olmanın zorluklarını biliyoruz. İş birliği için sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Times Higher Education’ın 2021 listesinde ilk binde yer alan Karabük Üniversitesinde lisansüstü düzeyde tez çalışmalarını akademisyenlerimiz birlikte yürütebilirler. Bazı mühendislik alanlarında ikili anlaşmalar yapabiliriz. Sağlık Bilimleri alanında da ortak çalışmalar yürütebiliriz. Ayrıca, 2021 yılında düzenlenecek kongreler için ortaklık ve iş birliği yapabiliriz" dedi.
Ziyaretin ardından yapılan toplantıda, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M. Melih Sunay, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülal Öner ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Uçur da hazır bulundu.
Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, burada kaldıkları süre içinde karşılaştıkları ilgiden dolayı Rektör Polat'a teşekkür ederek, "İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerimiz önem taşıyor. Üniversitemiz genç bir üniversite. 2012 yılında kuruldu. Globalleşen dünya da sizinle imzalayacağımız protokol iki taraf içinde faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.
Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, iki ülke ilişkilerinin gelişimi için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye müteşekkir olduklarını ifade ederek, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Karabük Üniversitesi ile iş birliği sağlamasından dolayı teşekkür etti.
Toplantının ardından, Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, iki üniversite arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilerden Sağlık Bakanı Koca’ya videolu destek mesajı
YEREL HABERLER Öğrencilerden Sağlık Bakanı Koca’ya videolu destek ...
67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER 67 yaşındaki Kıbrıs Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane Safranbolu’ya kazandırılıyor
YEREL HABERLER Dijital çağa uyumlu geniş kapsamlı kütüphane ...
Karabük’te engellilerin 'kaldırım' tepkisi
YEREL HABERLER Karabük’te engellilerin 'kaldırım' tepkisi
Sahipsiz hayvanlara mama desteği sürüyor
YEREL HABERLER Sahipsiz hayvanlara mama desteği sürüyor
Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarını sevindiren pizza ikramı
Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamas
YEREL HABERLER Karabük'te 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' ...
76 yaşındaki Mustafa amca geçici olarak huzurevine yerleştirildi
YEREL HABERLER 76 yaşındaki Mustafa amca geçici olarak huzurevine ...
KARDEMİR’de TİS görüşmeleri devam ediyor
YEREL HABERLER KARDEMİR’de TİS görüşmeleri devam ediyor
Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 kişiye 27 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Karabük’te 56 Saatlik kısıtlamayı ihlal eden 30 ...
Safranbolu Belediyesi’nin canlı yayınları devam ediyor
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesi’nin canlı yayınları devam ...
Sobayı yakmak isterken evi yaktı 
YEREL HABERLER Sobayı yakmak isterken evi yaktı 
Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı: 1 yaralı Karabük'te tek katlı müstakil ev çıkan yangında kül oldu
YEREL HABERLER Isınmak için yaktığı soba yangın çıkardı: 1 ...
Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye ...
Kimsesiz hayvanları unutmadılar
YEREL HABERLER Kimsesiz hayvanları unutmadılar
İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine yerleşmek istiyor Karabük’te çocuklarının bakmadığı yaşlı adamın ihtiyaçlarını komşuları karşılıyor
YEREL HABERLER İhtiyaçlarını karşılayamayan Mustafa amca huzurevine ...
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile sonra da koşarak kaçmaya çalıştı
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, önce cipi ile ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X