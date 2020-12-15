Senegal'den KBÜ'ye ziyaret

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi yöneticileri Karabük Üniversitesini (KBÜ) ziyaret etti.

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, İletişim Koordinatörü Prof. Roger Marcelin Faye, Araştırma Koordinatörü Prof. Tahir Diop, Maden, Jeoloji ve Çevre Yüksekokulu Müdürü Prof. Mababa Diagne'nin bulunduğu heyet KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Rektör Polat, Senegal heyetini Karabük’te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, “Senegal ziyaretimiz de bizi orada çok güzel misafir ettiniz. İnşallah sizlerde ziyaretinizden memnun kalırsınız. Bundan sonraki süreçte daha verimli ilişkilerimiz olacak. Senegal bizi oldukça etkiledi. Çok hızlı büyüyen bir ülke. Okyanusun kenarında bir ülke olması bunda etkili diye düşünüyorum. Karabük Üniversitesi 13 yıllık genç bir üniversite. Yeni üniversite olmanın zorluklarını biliyoruz. İş birliği için sizlere gereken desteği vermeye hazırız. Times Higher Education’ın 2021 listesinde ilk binde yer alan Karabük Üniversitesinde lisansüstü düzeyde tez çalışmalarını akademisyenlerimiz birlikte yürütebilirler. Bazı mühendislik alanlarında ikili anlaşmalar yapabiliriz. Sağlık Bilimleri alanında da ortak çalışmalar yürütebiliriz. Ayrıca, 2021 yılında düzenlenecek kongreler için ortaklık ve iş birliği yapabiliriz" dedi.

Ziyaretin ardından yapılan toplantıda, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. M. Melih Sunay, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Önalan, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zülal Öner ve KBÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Erasmus Koordinatörü Öğretim Görevlisi Adnan Uçur da hazır bulundu.

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, burada kaldıkları süre içinde karşılaştıkları ilgiden dolayı Rektör Polat'a teşekkür ederek, "İki ülke arasında ilişkilerin gelişmesi için karşılıklı ziyaretlerimiz önem taşıyor. Üniversitemiz genç bir üniversite. 2012 yılında kuruldu. Globalleşen dünya da sizinle imzalayacağımız protokol iki taraf içinde faydalar sağlayacaktır" diye konuştu.

Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar, iki ülke ilişkilerinin gelişimi için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye müteşekkir olduklarını ifade ederek, Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'a Karabük Üniversitesi ile iş birliği sağlamasından dolayı teşekkür etti.

Toplantının ardından, Senegal Amadou Mahtar Mbow Üniversitesi Rektörü Prof. Codou Gueye Mar ve Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, iki üniversite arasında “Akademik İş Birliği Protokolü” imzaladı.

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