13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı yakalama kararı bulunan şahıs yakalandı

Karabük'te, 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca suç ve suçlulukla etkin ve aralıksız olarak sürdürülen mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Cumayanı köyünde cezaevi firarisi ve hırsızlık gibi hakkında 13 yıl hapis cezası ve 7 ayrı suçtan yakalaması bulunan İ.H (48) yakalandı.

Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile huzurun devamının sağlanması maksadıyla çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği kaydedildi.

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