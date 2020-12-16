Tek kulak doğan minik Tuğra’nın tedavisi için 90 bin dolar gerekiyor Karabük’te microtia hastası Tuğra’nın ailesi tedavi için yardım bekliyor

Karabük’te 'Kulak Yokluğu' (Microtia) hastası olarak dünyaya gözlerini açan 2 yaşındaki Metin Tuğra Çanakçı’nın sol kulağının yeniden duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyacı var.

Karabük Beşbinevler Mahallesi’nde ikamet eden iki çocuk sahibi Göksel ve Filiz Çanakçı çiftinin 2 yaşındaki oğulları Metin Tuğra Çanakçı, 'Kulak Yokluğu' hastası olarak dünyaya geldi. On bin doğumda bir görülen microtia hastalığı sonucu sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan ve sesleri ayırt etmekte zorlanan 2 yaşındaki Tuğra kalabalık ortama girdiğinde sesleri ayırt etmekte zorlanıyor. Minik Tuğra’nın sol kulağının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için araştırma yapan Çanakçı çifti tedavinin ABD’de yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 90 bin dolar ameliyat masrafı olduğunu duyan aile oğullarının yeniden sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için sosyal medya üzerinden yardım kampanyası başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.