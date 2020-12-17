Milli Eğitim Müdüründen köylerdeki öğrencilere ziyaret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, köylerde ikamet eden öğrencileri ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş, uzaktan eğitim sürecinde köylerde ikamet eden öğrencileri eğitimöğretim faaliyetlerini yerinde görmek amacıyla Danişment, Mısıroğlu, İnceçay, Tintin, Akkışla köylerinde öğrenci ve velileri ziyaret etti.

Öğrenci ve velileri ile görüşen Hasan Gümüş, “Bakanlığımız, pandemi döneminde öğrencilerimizin uzaktan eğitimi için TRT EBA TV ve EBA sistemi üzerinden canlı ders hizmeti verirken bir taraftan öğrencilerimize EBA destek noktaları ve tablet dağıtımı ile ile öğrencilerimizin tüm gereksinimleri giderilmektedir. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin eğitime erişimde sıkıntı yaşamamaları için her türlü tedbiri alıyoruz. Bu bağlamda ilçemizde okullarımız aracılığı ve öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ile uzaktan eğitim sürecini sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizde oluşturduğumuz 21 EBA destek noktası ile de evinden uzaktan eğitime ulaşmakta sıkıntı çeken öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Bugün de pandemi tedbirlerine uyarak köylerimizde yaşayan öğrencilerimizi ve velilerimizi ziyaret ederek uzaktan eğitim sürecini yakından görmek istedik" dedi.

Öğrencilerin ülkenin aydınlık geleceklerini olduğunu aktaran Gümüş, "Bugün başta savunma sanayii olmak üzere birçok alandaki yerli ve milli teknolojik hamleleri ile dünyada yükselen bir güç haline gelen ülkemiz siz gençlerimizin başarıları ile güçlü ve lider Türkiye hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir. Bizler buna inanıyor ve sizlere güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki, başarmanın ilk adımı inanmaktır. Sizlerden beklentimiz hedeflerinizi büyük tutmanız ve bu büyük hedeflere ulaşmak için azmetmeniz. Unutmayın hem bizler hem de okul yönetimi ve öğretmenleriniz bu yolda sizlere her türlü desteği vermeye hazırız. Öğrencilerimiz için fedakarca çalışan tüm öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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