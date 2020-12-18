Yaz armudu aralık ayında yeniden meyve verdi Armut ağacı mevsimi şaşırdı

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Karabük’te armut ağacının kış mevsiminde meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Merkez ilçeye bağlı Yeşil Mahalle Esen Sokak’ta yaşayan Çetin Yılmaz’a ait bahçede bulunan yaz armudu ağacı aralık ayında meyve verdi. Yapraklarının döküldüğü ve kurumak üzere olan ağacın bazı dallarında meyve vermesi görenleri şaşırttı.

Evinin bahçesindeki kurumuş yaprakları süpürürken meyveleri fark ettiğini belirten Çetin Yılmaz, sabah yaprakları süpürürken ağaç dikkatimi çekti. Ağaçtaki armutları gördüm. Yaz armudu, kış armudu değil. Yazın yediğimiz armut. İki tane armut ağacımız var. Dikkatimi çekti. Şaşırdım” diye konuştu.

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