Karabük’te kar yağışına rağmen 5.5 ton kayın tohumu toprakla buluşturuldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde ormanı gençleştirmek amacıyla 180 hektarlık alanda 5.5 ton kayın tohumu ekimi yapıldı.
Yenice Orman İşletme Müdürlüğü tarafından doğal gençleştirme yöntemi olarak Kızılkaya Tütünlük mevki'inde tohumlama çalışması yapıldı. İlçeye bağlı Şirinköy köyü’nde 54 kişiye yakın köylünün yardımıyla 5.5 ton kayın tohumu, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışına rağmen daha öncesinde toprak işlemesi yapılan bölgede toprakla buluşturuldu. 180 hektarlık alanda ekilen tohumlarla ormanlar yeniden yeşillenerek yeni fidanlar elde edilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.