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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden Atilla Değirmenci (38) memleketi Karabük’te son yolculuğuna uğurlandı.
Dün, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan kömür ocağında meydana gelen iş kazasından iki çocuk babası Atilla Değirmenci (38) hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 ay önce emeklilik için dilekçe verdiği öğrenilen Değirmenci’nin cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Keyfallar köyüne getirildi. Pandemi kurallar çerçevesinde sosyal mesafeye uyularak ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmenci’nin cenazesi aile mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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