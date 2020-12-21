Vali Gürel'den esnaf ziyareti

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Karabük Valisi Fuat Gürel, esnaf ziyareti kapsamında kentte hizmet veren gıda firmasını ziyaret etti.

Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette, firma Yönetim Kurulu Başkanı Talip Kurak, Vali Gürel’e teşekkür ederek, faaliyet alanları ve firma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Misafirperverliği için Kurak’a teşekkür eden Vali Gürel, tüm esnaflara hayırlı, bol ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

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