Mehmetçik'ten kan bağışı

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kan bağışı yapıldı.
Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ve Türk Kızılayı Karabük Şubesi işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi. KIşlada düzenlenen kan bağışında korona virüs (Covid19) tedbirlerine uyulurken, 541 personel kan bağışında bulundu.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.