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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çaylı’dan Yenice’nin Sesi Gazetesine ziyaret

İHA

Çaylı’dan Yenice’nin Sesi Gazetesine ziyaret

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, 44 ncü yılını kutlayan Yenice’nin Sesi Gazetesini tebrik etti.
Başkan Çaylı, basının yönlendirici, takip edici ve kamuoyu oluşturan bir kuvvet olduğunu dile getirdi.
Sosyal medya hesabından Yenice’nin Sesi Gazetesi’ni kutlayan Çaylı; “ Basın kuruluşları toplumu bilinçlendiren, ülkenin büyümesi ve gelişmesinde büyük bir role sahiptir. Toplumun gözü kulağı ve sesi olmakla kalmayıp; aynı zamanda devletle toplum arasında köprü görevi gören önemli birer sivil toplum örgütleridir.20 Aralık 1976 yılında ilçemizde yayım hayatına başlayan Yenice’nin Sesi Gazetesi’nin 44. kuruluş yıldönümü nedeniyle tüm emeği geçenleri ve gazete çalışanlarını tebrik ediyor, bundan sonraki yayın hayatında başarılar dilerim “ dedi.
Yenice’nin Sesi Gazetesi’ni ziyaret eden Çaylı, Yenice’nin Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Erdinç Dereli ve Matbaa Sorumlusu Yılmaz Demirci ile bir süre sohbet ederek, hediye takdim etti.
Çaylı’nın bu ziyaretinde Yenice Belediyesi Özel Kalem Sorumlusu Mücahit Toprak da bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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