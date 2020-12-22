Korona virüs Osmanlı kentini vurdu Yılda 320 bin kişinin konakladığı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde turist sayısı 4 kat düştü Karabük Valisi Fuat Gürel: "Safranbolu’muz da geçmiş yıllara oranla 4 katı kadar bir kaybımız söz konusu"

Geçen yıl Çin'de ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesini ziyaret eden turist sayısında dört kat düşüş yaşandı.

Yaşantısı, şehir hayatı ve mimarisiyle Osmanlı'nın parmak izi olarak adlandırılan tarihi kent pandemi öncesi yılda yaklaşık 320 bin konaklamalı turist ağırlarken, bir milyondan fazla günü birlik ziyaretçi ağırlıyordu.

"Korumanın başkenti", "En iyi korunan 20 kent", "Açık hava müzesi" gibi unvanlarla anılan Safranbolu'da, 2019 yılında 318 bin konaklamalı turist yer alırken, bu sayı 2020 yılında 90 bine düştü.

Karabük Valisi Fuat Gürel, turizm toplantısında yaptığı konuşmada, korona virüs nedeniyle turizmde büyük düşüş yaşandığını söyledi.

Bugünlerin geçeceğini belirten Gürel, "Turizm anlamında bölgemizin ve ülkemizin en nadide yerlerinden biri olan Safranbolu’muz da geçmiş yıllara oranla 4 katı kadar bir kaybımız söz konusu. 2019 yılında 318 bin olan konaklama sayımız 90 binlere kadar düşmüş durumda. Safranbolu ülkemizin en önemli kültür turizmi noktalarından bir tanesi, 1994 yılında UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne dahil edilmesi ile birlikte mevcut durumu üzerine kat be kat değer katarak bütün dünyadan misafirleri çekmeye başlamış bir kültür noktası. Tabi bu hemen olan bir hadise değil, 1970’li yıllardan itibaren dönemin yöneticileri ve insanlarımızın katkıları ile günümüze, İnşallah bizlerinde çabalarıyla geleceğe taşınmış olacak" dedi.

Safranbolu bütüncül korunan bir şehir olduğunu vurgulayan Gürel, "Aynı zamanda yaşayan bir şehir ve İnşallah bu şekilde yaşamaya da devam edecektir. Ancak mevcut bu kültür altyapısı ile devam etmek bir müddet sonra insanları sıkabilir, bu manada geçmişten bu yana bu değerleri çeşitlendirmek adına birtakım projeler gerçekleştirilmiş. Geçmişteki yöneticilerimiz örneğin cam terası kazandırmışlar, yüzbinlerce insanın oraya ziyaret etmesi sağlanmış, mağara turizmi adına Bulak Mencilis Mağarası devreye sokulmuş. Bunun gibi bazı örnekler Safranbolu altyapısına katkıları olmuş. Gelen misafirlerin sadece Safranbolu tarihi çarşısını ziyaret etmelerini değil, Safranbolu’nun diğer güzelliklerini yaşamalarına da imkan vermiş. Geçen sene sadece 400 bin insanın sadece cam terasa çıktığını biliyoruz" diye konuştu.



Doğa turizmi revaçta

Karabük'ün, Safranbolu ile birlikte Batı Karadeniz Bölgesi'nde var olan doğa turizminin de en üst seviyede olduğu noktalardan bir tanesi olduğunu aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"İlimizin yüzde 71'i ormanlarla kaplı olması nedeniyle ülkemizde orman varlığının en fazla olduğu yer, Yenice ilçemizde bu oran yüzde 87'leri geçiyor. Bu kadar orman varlığının olduğu bir yerde doğa turizminin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle Yenice ilçemizi ziyaret ettiğinizde bir orman denizini görüyorsunuz, uçsuz bucaksız bir güzellik, önünüzde hele birde sonbahar aylarında doğanın bütün renklerinin kesintisiz bir şekilde gözler önüne serildiği bir alan. Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti önemli noktalarımızdan bir tanesi, çok önemli bir altyapısı mevcut, mozaiklerin güzelliği ve yapısı ile Hatay ve Gaziantep bölgesinde var olan mozaik yoğunluğu ve güzelliğini bize gösteriyor. 'Batı Karadeniz’in Zeugması' diye adlandırılıyor. Önemli bir kilise mevcut, üst yapısı, çatısı hazırlanmış ziyarete açık. Biz bu kilise, hamam ve bir roma konutunun da aynı şekilde üstünü kapatıp ziyarete açmak istiyoruz. Ayrıca birde karşılama merkezi yaptığımızda Hadrianapolis Antik Kenti bir ören yeri statüsüne kavuşarak bölgemize gelen misafirlerimize de orayı gösterme şansına kavuşacağız. Bölgemizin doğal güzelliklerinin yaşanması adına Baklabostan Tabiat Parkımız var ve turizme kazandırmak adına bir kısım çalışmalarımız devam etmekte, tabiat parkı olarak hizmete alacağız."



Keltepe Kayak Merkezinde çalışmalar tamamlandı

Karabük Keltepe Kayak Merkezinin kış turizmi için planlanan bir tesis olduğunu belirten Gürel, "Kayak Merkezindeki çalışmalarımız bitti ve bu sene daha organize bir şekilde misafirlerimize açmış olacağız. En büyük eksiğimiz konaklama ile ilgili bir tesisimiz henüz yok, Safranbolu'yu entegre ederek bu sorunu çözebiliriz. Önümüzdeki yıllarda konaklama tesisi gerçekleştirerek bu eksikliğinde giderileceğini düşünüyoruz. Keltepe’nin planlanması sadece kış turizmine yönelik değil, biz onu yaz turizmine de elverişli hale getirmeyi, Eskipazar, Yenice ve Eğriova Göleti arasında yürüyüş parkurları ile birleştirerek kamp, trekking, bisiklet, oryantrinig ve foto safari gibi alternatif turizm olanaklarını sunmayı planlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy'un Karaelmas Ekspresi tren güzergahıyla Karabük'e geldiğini hatırlatan Vali Gürel, şunları söyledi:

"Bu trenin Zonguldak ilimize kadar gitmesi gerekiyor, çünkü esas doğa güzellikleri buradan başlıyor. Özellikle Yenice doğası ve tünelleri bu tünellerde önemli bir tarihi yansıtıyor, Karaelmas Ekspresi projesinin önümüzdeki sene için düşünüldüğü biliyoruz, bakanlığımız bu konuda çalışmalar gerçekleştiriyor, bu proje bize ekstradan bir değer katacak. Tüm bunlar yöremize bir ilginin olduğunu gösteriyor, bu gelişmelerde valilik, kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum örgütleri olarak bizlere bazı görevler yüklüyor.

Toplantıda, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan turizm destinasyonlarının daha etkin tanıtılmasını sağlamak amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansından (TGA) gelen uzmanlar tarafından "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” hakkında bilgi verildi.

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