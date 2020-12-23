Safranbolu’da zabıta pazarlarda denetimleri artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu’da zabıta pazarlarda denetimleri artırdı

İHA

Safranbolu’da zabıta pazarlarda denetimleri artırdı

Safranbolu Belediyesi, yeni tip korona virüs(Covid19) önlemleri kapsamında ilçe genelindeki pazarcı esnafına yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimlerini sürdürüyor.
Korona virüs ile mücadele kapsamında Safranbolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Harmanlar bölgesinde bulunan salı pazarında, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden denetim yaptı. Yapılan denetimlerle pazarcı esnafının ve vatandaşların risk durumu kontrol edildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlerde riskli durumda olan pazar esnaflarının tezgâh açmasına müsaade edilmiyor. Ayrıca ekipler maske, mesafe ve temizlik ile ilgili denetimlerini de titizlikle sürdürüyor.
HES Kodu uygulamasının hem pazarcı esnafların hem de alışveriş yapmaya gelen vatandaşların güvenliği için önemli bir uygulama olduğunu ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, tüm pazarlarda denetimleri artırdıklarını belirterek, “Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan tüm kararlara uymak bu salgından çok daha kısa sürede kurtulacağımız anlamına gelir. Pazar yerlerinde yapılan bu uygulama, pazarcı esnafımızı ve vatandaşlarımızı salgın bulaşından korumaya yöneliktir” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Pandemi ve yasaklar yılbaşı öncesi Eflani hindisine rağbeti azalttı Korona virüs Eflanili hindi yetiştiricilerini etkiledi
YEREL HABERLER Pandemi ve yasaklar yılbaşı öncesi Eflani hindisine ...
Karabük’te akaryakıt pompasına kadın eli değdi
YEREL HABERLER Karabük’te akaryakıt pompasına kadın eli değdi
Korona virüs Osmanlı kentini vurdu Yılda 320 bin kişinin konakladığı UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde turist sayısı 4 kat düştü Karabük Valisi Fuat Gürel: "Safranbolu’muz da geçmiş yıllara oranla 4 katı kadar bir kaybımız söz konusu"
YEREL HABERLER Korona virüs Osmanlı kentini vurdu Yılda 320 bin ...
Karabükspor'un vergi ve SGK borçlarında yapılandırma
YEREL HABERLER Karabükspor'un vergi ve SGK borçlarında yapılandırma
Karabük Üniversitesi’nde “Göster Kendini” ses yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Karabük Üniversitesi’nde “Göster Kendini” ses ...
Çaylı’dan Yenice’nin Sesi Gazetesine ziyaret
YEREL HABERLER Çaylı’dan Yenice’nin Sesi Gazetesine ziyaret
Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı Karabük’te yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar karın tadını çıkardı
YEREL HABERLER Karabük - Bartın Karayolunda kar yağışı Karabük’te ...
Mehmetçik'ten kan bağışı
YEREL HABERLER Mehmetçik'ten kan bağışı
HAYDİ sokak hayvanlarının yanında
YEREL HABERLER HAYDİ sokak hayvanlarının yanında
56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük’te yine aynı tablo yaşandı 400 kişi ile sınırlandırılan caddedeki yoğunluk tedirgin etti
YEREL HABERLER 56 saatlik kısıtlama sonrası Karabük’te yine aynı ...
Karabük-Bartın Karayolu'nda kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Karabük-Bartın Karayolu'nda kar yağışı başladı
Vali Gürel'den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Gürel'den esnaf ziyareti
Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kömür ocağında ölen işçi son yolculuğuna uğurlandı
Safranbolu Belediyesinden ölçü tartı aleti duyurusu
YEREL HABERLER Safranbolu Belediyesinden ölçü tartı aleti duyurusu
Öğrencilere uzaktan drone eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere uzaktan drone eğitimi
Karabük’te kar yağışına rağmen 5.5 ton kayın tohumu toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Karabük’te kar yağışına rağmen 5.5 ton kayın tohumu ...
"Safranbolu Öğretmen Akademisi" semineri
YEREL HABERLER "Safranbolu Öğretmen Akademisi" semineri

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X