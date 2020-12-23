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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu'da Okul Aile Birliği Başkanları Değerlendirme toplantısı

İHA

Safranbolu'da Okul Aile Birliği Başkanları Değerlendirme toplantısı

Safranbolu’da bulunan tüm okulların Okul Aile Birliği başkanlarıyla online toplantı düzenlendi.
Yapılan toplantıda, uzaktan eğitim süreci, eğitimde okulveli birlikteliğinin ve okul aile birliklerinin işlevi gibi konularda görüş alış verişinde bulunuldu.
İlçe Milli Müdürü Hasan Gümüş, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminin birçok alanda yeni durumlar ortaya çıkardığını söyledi.
Eğitim öğretim faaliyetleri ve uzaktan eğitimin de bunlardan biri olduğunu ifade eden Gümüş, "Biz millet olarak ne zaman bir engelle veya zorlukla karşılaşmışsak bunları aşmak için çözümler üretmişizdir. Zorlukları aşmışızdır. Öğrencilerimizle yüz yüze bulunamadığımız zamanlarda gerekli tüm tedbirleri alarak etkin bir planlama ile eğitim öğretime tüm hızıyla devam ediyoruz. Gerçekleştirdiğimiz eğitim öğretim faaliyetlerinde siz okul aile birliği başkanlarımızın ve velilerimizin değerli katkılarını önemsiyoruz. Başarılı faaliyetlerimizi sizlerin değerli katkıları ile gerçekleştiriyoruz. Uzaktan eğitime ulaşmakta zaman zaman sıkıntı yaşayabilen öğrencilerimiz için bir taraftan ilçemizde 21 EBA destek noktası oluştururken diğer taraftan tablet dağıtımı ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Bu konuda da okul aile birliklerinin değerli katkılarını görüyoruz" dedi.
Dünyadaki gelişmelerin baş döndürücü şekilde gelişmesinin ve yeni koşulların ortaya çıkmasının bireylerin geleceğe hazırlanmalarında önem arz etmekte olduğunu aktaran Gümüş, şunları kaydetti:
"Geleceğe hazırlanan gençlerimizin de bu değişimi anlayan ve anlamlandıran ve vizyoner bakış açısına sahip olmalarını önemsiyoruz. Bizler geleceğimiz olan gençlerimize güveniyoruz. Geleceğe güçlü şekilde hazırlanmanız için her türlü desteği vermeye hazırız. Hep birlikte gençlerimizin ve ülkemizin hayallerini gerçekleştireceğiz. Hem veli hem de okul aile birlikleri olarak eğitim süreçlerine bu güne kadar verdiğiniz desteklerden dolayı sizlere ve bizlere hiç bir zaman desteklerini esirgemeyen Safranbolu Kaymakamımız Mehmet Türköz'e, teşekkür ediyorum."
Programda daha sonra bütün okul aile birliği başkanları tek tek söz alarak görüş, öneri ve taleplerini dile getirdi. Okul Aile Birliği başkanları, kendileri ile gerçekleştirilen programda kendi görüşlerinin alınmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür etti.

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