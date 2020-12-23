Karabük Yenişehir GSK 25 - Seyhan Belediyesi Spor Kulübü 22

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Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler 1.Lig'de yer alan Karabük Yenişehir GSK, Seyhan Belediyesi Spor Kulübü’nü 2522 mağlup etti.

THF Erkekler 1.Lig'inin 8.haftanın erteleme maçında Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonu'nda saat 13.00'de Seyhan Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya gelen Karabük Yenişehir GSK ilk yarısını 1210 önde kapattığı mücadeleyi 2522’lik skorla kazandı.

Karabük Yenişehir GSK’nın ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyeti bulunuyor.

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