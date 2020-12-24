KBÜ’de 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu (ISOEVA) çevrimiçi olarak başladı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, içinde bulunulan süreçte dünyada ve özellikle Türkiye’nin bulunduğu coğrafyada yaşanan olayların eğitimin özellikle de değerler eğitiminin önemini ortaya koyduğunu belirtti.

Konuşmasında Karabük Üniversitesi hakkında bilgi veren Coşkun, "Dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren, yükseköğretim alanında yürüttüğü değerlendirme ve performans ölçme çalışmalarıyla prestijli dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu Times Higher Education’ın 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 8011000 bandında yer alarak ’Dünyanın en iyi 1000 üniversitesi’ arasındaki yerini korudu. Üniversitelerin, eğitim kalitesi, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası görünüm kriterlerine göre değerlendirildiği THE sıralamasında bu yıl 43 Türk üniversitesi yer aldı. Türkiye’den ilk bine, 11 üniversite girerken Karabük Üniversitesi Türkiye genel sıralamasında 10’uncu, devlet üniversiteleri arasında ise ilk 5’e girmeyi başardı. Sağladığımız dünyada ilk bine girme başarısı Karabük Üniversitesinin akredite olduğunu gösteriyor. Karabük gibi daha 13 senelik bir üniversitenin bunu başarmış olması, çok önemli" dedi.

KBÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Başkanı Doç. Dr. Osman Çepni de bu yıl dördüncüsü düzenlenen sempozyumun genelde ülkedeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin niteliklerinin iyileştirilmesi özelde ise değerler eğitimi üzerine yapılan çalışmalara büyük katkısının aşikar olduğunu belirtti.

Sempozyumu diğer sempozyumlardan ayıran özelliğin ise öğretmenlerin bu sempozyuma gösterdikleri ilgi olduğunu aktaran Çepni, "Böylece eğitimcilerimiz mesleki gelişim adına bu sempozyumlarda önemli kazanımlar elde etmektedir. Sempozyuma, 177’si yurt dışından toplamda 377 katılımcı 212 bildiri göndermiştir. Değerler insanların bakış açılarını etkilemede insanı algıları geliştirme ve değiştirme de oldukça etkilidir. Biz eğitimcilerin evrensel etik ve değer sorumluluklarımızın ışığında milletimizin boyasıyla boyanmış ahlaklı bireyler yetiştirmek etik ve değer telakkisini eğitimde en üst noktaya taşımak gibi bir görevi bulunmaktadır" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy da konuşmasında, "Değerler eğitimin noktasında hep şunu söylüyoruz, biz kendi özümüzü kendi kültürümüzü bilerek ulusal ve evrensel değerler ile ortak noktada buluşturabilmemiz gerekiyor" dedi.

4. Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumu beş salonda 60 konu başlığında çevrim içi olarak devam edecek. Sempozyum, değerler eğitiminin önemi bağlamında, Türkiye’deki bilim insanları olmak üzere çeşitli ülkelerden akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla nitelikli aktivitelerin gerçekleştirileceği bir akademik ortam amaçlıyor.

Üç gün sürecek sempozyumda sözlü bildiri sunumları ve uluslararası karma serginin yanında gelecek nesilleri daha nitelikli ve bilinçli hale getirmek için emek veren öğretmenlerin "eğitimde iyi örnekler" sunumlarına da yer verilecek. 377 katılımcının 217 bildiriyle katılım sağladığı sempozyum beş salonda 60 konu başlığında çevrim içi devam edecek.

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