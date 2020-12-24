Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Kesgin oldu

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Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, hakim ve savcıların görev yerinin değiştirilmesini içeren mazeret kararnamesi ile Rize Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, 9 ilin başsavcısını, adli yargıda 324, idari yargıda 61 hakim ve savcıyı kapsayan mazeret kararnamesi, Kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararnameye göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak Rize Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Karabük’ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Alanya’da görev yapan Koray Kesgin oldu.

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