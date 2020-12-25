Karabük’te trafik kazası: 1 yaralı

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Karabük’te, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı’ndaki Namal Kavşağı’nda meydana geldi. Aysun Ö. (39) idaresindeki 78 SM 347 plakalı otomobil ile Emirhan Çetin’in (20) kullandığı 78 AAU 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çetin, yola savrularak yaralandı. Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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