Karabük’te kısıtlamaya saatler kala balıkçılara akın

Karabük’te 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarına saatler kala balıkçı tezgahlarında vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.



Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar balıkçı tezgahlarına akın etti. Hafta sonunu evinde geçirecek olan vatandaşlar, mevsim balığı olan sarıkanat ve çinekop ile birlikte hamsiyi tercih etti. 56 saatlik hafta sonu kısıtlaması başladığından bu yana Cuma güleri yoğunluk yaşandığını belirten balıkçı esnafı Ersin Sarıhan, “Balık halimiz yerleşim yerleri için yürüme mesafesine uzak olduğu için hafta sonları kapalı oluyor. Restoranımızdan isteğe göre pişmiş ya da pişmemiş olarak paket servis ediyoruz. Hafta sonu kısıtlamaları uygulanmaya başladığından bu yana her cuma günü böyle bir yoğunluk yaşıyoruz. Müşteriler fiyatları biraz yüksek buluyor” dedi.



Balık pazarında genel olarak sarıkanat 60 lira, barbun 50 lira, hamsi ve mezgit 30 liradan alıcı buluyor.

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