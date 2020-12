Millletvekili Güneş: “ Safran çalıştayı düzenleyeceğiz”

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş TBMM düzenlediği basın toplantısında 2020 yılını değerlendirdi.

Yıl içerisinde gerçekleştirilen; Tarımdan, Sanayiye, Turizmden Özel idare Çalışmalarına, Sağlık alanındaki gelişmelerden Millet Bahçesi çalışmalarına kadar bir çok konuyu ele alan Güneş önümüzdeki yıl içerisinde pandemi şartlarının imkan vermesi durumunda Safranbolu’da Safran Çalıştayı düzenleyeceklerini açıkladı.

KARDEMİR’de göreve yeni gelen Yönetim Kurulu’na başarılar dileyen Güneş 2,5 Milyon Ton Sıvı çelik üretimine ulaşan işletmenin idarecilerine ve çalışanlarına da teşekkür etti. 5000 Evlerde Eski Doğum Hastanesinin olduğu alana yapılan 76 yataklı hastanenin de 2021 yılı bütçesi içerisinde olacağını vurgulayan Güneş, Eğitim Araştırma Hastanesine 150 ilave yataklı bölümün çalışmaları için arsa teslimlerinin tamamlandığını söyledi.

Milletvekili Güneş, pandemi döneminde Karabük’te kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği ve normalleşme destekleri sağladıklarını da anlatarak, “ Pandeminin başlangıcından bugüne kadar toplamda 80 milyon 696 bin TL destek vermiş olduk. 2021 de de desteğimiz devam edecek. Sağlık alanında da Karabük için önemli bir yıl oldu. Yeni göreve gelen sağlık yöneticilerimizle halkımıza hizmet vermeye başladık. İl ve ilçelerimizle koordineli bir şekilde köylerimize varıncaya kadar sahada gayretle çalışıyoruz. İl Sağlık Müdürümüz Ahmet Sarı ve ekibine, doktorlarımıza, acil müdahele birimlerimize, hemşirelerimize filyasyon ekiplerinden vefa destek guruplarına bu dönemde gösterdikleri gayretlerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Sağlık camiasına şükran borçluyuz. Şehrimizin sağlık ihtiyaçlarını gidermek anlamında 5000 Evlerdeki eski Doğum hastanemizin olduğu yerde 76 yataklı hastaneyle ilgili çalışmalarımız son safhaya gelmiş durumdadır. 2021 yılı bütçesi çerçevesinde hızlı bir çalışma içerisinde olacağız. İnşallah halkımızın hizmetine en kısa sürede sunacağız. Karabük Eğitim Araştırma hastanemize ilave olarak 150 yataklı bölüm içinde çalışmalarımız sürüyor. Arsa konusundaki işlemler tamamlanmış durumdadır. Yine 10 yataklı Ovacık Devlet Hastanemizin ihale süreci 24 Kasım tarihi itibari ile tamamlandı. Süreci takip ediyoruz. Böylece Devlet hastanesi bulunmayan ilçemiz kalmamış olacak. Tüm ilçelerimizin sağlık altyapısı ihtiyaçları giderilmiştir. Yine Eskipazar hastanemizle ilgili çalışmalarımız da sürüyor. Zeminle ilgili sıkıntıyı olabilecek en ideal şekliyle çözmeye gayret ediyoruz. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik Bakanlığımızın önem verdiği projelerinden biri olan “Millet Bahçesi Projesi” ile ilgili ilimizde yer tespiti tamamlanmak üzere. Gerek Safranbolu’muza gerekse Karabük’ümüze yakışır bir “Millet Bahçesi”ni görevimiz süresi içinde gerçekleştirmiş olacağız. TOKİ bu yıl Karabük Belen Mahallesi’nde 500 konutu hak sahipleriyle buluşturdu. Vatandaşlarımızın bölgeye ilgisi oldukça yüksek. Bu durum bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Halkımıza teşekkür ediyoruz. Eflani de 96 konutluk TOKİ evlerimizin inşaatı devam ediyor, Yine Yenice ilçemizde de 218 konutun aynı şekilde ihalesi tamamlandı. İnşaat sürecinde. 2018 yılından itibaren Karabük’te köy yollarımızda önemli çalışmalara imza attık. Karabük genelinde toplam 680 km köy gurup yolumuz var. 3 yıllık süre içerisinde köy yollarımızın yarıya yakınını tamamlamış olduk. Amacımız 2023 yılına kadar köylerimizin gurup yollarını sıcak asfalt ile buluşturmaktır. Yine şehrimizde çok önemsediğimiz önemli konulardan birisi de yaşam kaynağımız olan ‘Su’ ile ilgili çalışmalarımız. Hem içme suyu hem tarımsal sulama hem de enerji kaynağı olarak kullanabileceğimiz projelerimizle şehrimizin önemli bir ihtiyacını giderme mücadelesini yürüyoruz. Safranbolu İçme suyu arıtma tesisimizi de 2021 yılı içinde açıyoruz. 2050 ye kadar Safranbolu ilçemizin su ihtiyacı çözülmüş olacak. Ayrıca Al Değirmeni Barajı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Barajımız tamamlandığında Karabük ve Safranbolu’muzun içme suyu yanında 1850 hektar tarımsal alan da sulamaya açılacak” dedi.

2020 yılında Tarım alanında da önemli işlere imza attıklarını anlatan Güneş, “Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Ata Tohumu Ata Toprağı Projesi ilimizde devam ediyor ve ecdadımızın kıymetli tohumları nesillerimize aktarılıyor. Safranbolu ilçemizde Beştepeler mevkiinde “Aromatik Bitki Şehri” kurduk. Burada muazzam bir baharat ve bitki çeşitliliği oluşuyor. Uzun vadeli bir proje hem üretim hem de istihdam anlamında kıymetli bir çalışma. Seracılık alanında da şehrimizde teşvik çalışmalarımız devam ediyor. Bakanlık genel bütçesi, BAKKA Proje Destekleri ve Ziraat Bankasının sübvanse destekleri ile birlikte 2020 yılında 50 dekarlık sera alanını Karabük’ümüze kazandırdık. Eğitim kalitesini her geçen gün ispat eden Karabük Üniversitesi bünyesinde Ziraat ve Veteriner Fakültesi kurmak şehrimizin tarımsal ve çiftçilik faaliyetlerine ivme kazandıracaktır. Bu doğrultuda teklifimi meclisten ifade etmek istiyorum. Safranbolu’nun en önemli değerlerinden Şifa kaynağı Safran ile alakalı tanıtım ve desteklerimiz de devam ediyor. Eğer pandemi şartları elverirse 2021 yılında Safranbolu da bir “Safran çalıştayı” yapılmasını gerçekleştirmek istiyoruz. Safranın bölge ve ülke ekonomisine katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Üretimi ve üreticilerimizi desteklemeye her zaman devam ediyoruz. Tarımda kendi kendine yetebilen bir Karabük için çalışmaya devam edeceğiz.Sanayi şehri Karabük’ümüz de ilimizin lokomotifi Kardemir de geçtiğimiz günlerde yeni bir yönetim oluştu. Yeni Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar diliyorum. Kardemir dün olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde ilkleri yapan, üreten, fabrikalar kuran fabrika olmaya devam edecektir. İstihdam anlamında da yine Kardemir bölgemizin öncüsü olmayı sürdürmelidir. Yıl sonu itibariyle 2,5 Milyon ton Sıvı çelik üretimini de memnuniyetle karşıladık. Tüm yöneticilerimize ve işçilerimize teşekkür ediyorum. Karabüklüler olarak çok önem verdiğimiz Eskipazar bölgemizde bulunan İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz ile ilgili kamulaştırma çalışmalarımız başladı. Arsa sahipleri ile ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede kamulaştırma çalışmasını yürüten Emin Demir’e yönetime teşekkür ediyorum. Hem Karabük’ümüz için hem bölgemiz için önemli bir projedir. Süreci gün be gün takip ediyoruz. Ulaşımda da şehrimizde bu yıl ciddi çalışmalara imza attık. Yıllardır şehrin gündeminde olan Kardemir Kavşak projesini 23 Ağustosta ihalesi oldu. İlgili firma önümüzdeki süreçte sahadaki çalışmalarına başlayacak. Biz buradaki sorunun çözülmeden Karabük’ün trafik sorununun çözülmeyeceğinin bilincindeyiz. İnşallah en kısa sürede bitireceğiz. Yine Safranbolu akıllı kavşak projemizi tamamladık, Beştepeler mevki alt üst geçit, Kirkille kavşağını da tamamladık. Aşağı Çiftlik, Kirkille bölgemizde 2 bin hemşerimizi ilgilendiren Akçasu Kavşak Projesi de Karayolları Bölgemiz tarafından onayladı. Burayı da en kısa sürede hizmete sunacağız.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.