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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karabükspor’un eski futbolcuları öğrencilerin konuğu oldu

İHA

Karabükspor’un eski futbolcuları öğrencilerin konuğu oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde Ülkü Ortaokulu Öğretmeni Büşra Baybaş öğrencileri için online yeni bir etkinlik düzenleyerek öğrencilerini futbolcularla buluşturdu.
Giresunspor’da forma giyen milli futbolcu İshak Doğan ve Sarıyer'da top koşturan Bertul Kocabaş online olarak öğrencilerin konuğu oldu. Söyleşide öğrenciler, futbolculara futbola nasıl başladıkları, spor kariyerleri, futbolcu olmak için neler yapılması gerektiği ve futbol oynamanın zorlukları gibi pek çok soru yöneltti.
Futbolculara dört büyüklerden hangi takımı tuttuklarını da soran öğrenciler, oyunculardan Galatasaray'a sempati duydukları cevabını aldılar.
Daha önce Ankaragücü, Karabükspor, Trabzonspor, Eskişehirspor, Samsunspor forması giyen İshak Doğan ile Karabükspor ve Eskişehirspor'da oynayan Bertul Kocabaş, yaklaşık bir saat süren söyleşide öğrencilere, tamamen eğitime kendilerini vermelerini, futbola hobi gözüyle bakmaları konusunda öneride bulundular.

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