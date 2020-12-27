Jandarmadan öğrencilere uzaktan trafik eğitim semineri

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Karabük’ün Yenice ilçesinde jandarma ekipleri, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitimle trafik eğitim semineri verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Şirinköy Ortaokulu ve Balıkısık Ortaokulu öğrencilerine EBA üzerinden uzaktan trafik eğitimi verildi. Jandarma Trafik Tim Komutanı Asb. Kd. Bçvş. Ercan Köse tarafından verilen eğitimde öğrencilere genel trafik kuralları, okul servisi aracında uyulması gereken kurallar, trafik kazaları, karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ve işaretleri, araçlarda uyulması gereken kurallar, oyun alanları ve bisiklet kullanma kuralları ile ilgili ders verildi.

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