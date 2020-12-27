Polisler sokak hayvanlarını besledi

Karabük’ün Yenice ilçesinde polisler, korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı nedeniyle beslenme imkanı azalan sokak hayvanlarını unutmayarak, mama dökerek besledi.
Vatandaşların ilçede sokağa çıkma yasağına uymasıyla beraber Yenice Emniyet Amirliği’ndeki görevli polisler ilçenin bir çok noktasında görevlerini sürdürmeye devam etti.
Polis ekipleri, ilçe genelinde bulunan mahalleleri, park ve sokakları tek tek gezerek kedi ve köpeklere mama bırakarak doyurdu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.