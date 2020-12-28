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Karabükspor’a haciz şoku Karabükspor’da iki takım otobüsü ve panelvan haczedildi

İHA

Karabükspor’a haciz şoku Karabükspor’da iki takım otobüsü ve panelvan haczedildi

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’a 2017 yılında turizm şirketine ödenmeyen borç dolayısıyla kulübün biri küçük, biri büyük takım otobüsünün yanı sıra malzeme taşınan panelvanı haczedildi.
Tarihinde bir dönem UEFA Avrupa Ligi elemelerine katılan, 10 sezon Süper Lig'de boy gösteren Kardemir Karabükspor, hem ekonomik hem de sportif açıdan kötü günler geçirmeye devam ediyor. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Karabükspor tarafından 2015 yılında takımın konaklama, kamp yerleri ve ulaşımını organize eden bir tur şirketine 55 bin TL’lik çek verildi. Son ödeme tarihi 31 Ekim 2017 olan çekin ödenmemesi üzerine tur şirketi tarafından kulübe tebligat gönderildi. Tebligata rağmen borçların ödenmemesi üzerine 104 bin TL’ye çıkan borç için avukatlarını gönderen şirket, Çamlık mevkii Metin Türker Tesisleri'nde kulübe ait olan biri büyük, biri küçük takım otobüsü ile malzeme taşınan panelvanı haciz ettirdi.
Bazı Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyeleri haciz işlemini yapan avukatlara tepki gösterirken, antrenman öncesi tesiste bulunan futbolcular ise gerçekleşen işlemleri şaşkınlıkla izledi. Herhangi bir olumsuzluğa karşı polis ekipleri tesis önüne gelerek güvenlik önlemi aldı. İşlemlerin ardından haczedilen araçlar Karabük Yediemin Parkı’na çekildi.
Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Büyüktepe, “Kayseri’den avukat arkadaşlar geldi. 2015 yılında Feridun Tankut, Mustafa Yolbulan yönetimlerine ait. Kayseri'de bir turizm şirketi ile çalışıyordu kulüp. Otel, kamp yerleri, uçak biletleri, kiralık arabaları bu turizm yapıyordu. O döneme ait 31 Ekim 2017 tarihli 55 bin TL’lik bir çek yazılmış ve ödenmemiş. Bunun üzerine arkadaşlar haciz başlattılar. Buraya kimin imza attığını biliyorum ama isim vermeyeceğim. Karabükspor’u bu hale düşürenler bu arkadaşlar. 55 bin TL’lik bir borcu dahi ödememişler Karabükspor’un paralı olduğu zamanda. O borç şu anda 104 bin TL olmuş. Arkadaşlar işlem başlattı. Bizler de bir iki gün içerisinde karşı davamızı yapıp araçlarımızı geri alacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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