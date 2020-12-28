Başkan Elif Köse, "Yönetimimizde en ufak bir hukuksuzluğa rastlanması mümkün değildir"

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse son günlerde sosyal medya hesaplarından çıkan asılsız haberler hakkında açıklama yaptı.

Başkan Elif Köse, Safranbolu Belediyesi ile alakalı olarak sosyal medyada yapılan bir paylaşımın verdiği şaşkınlığı yaşadıklarını dile getirdi. Köse, Safranbolu Belediyesi’nde en ufak bir hukuksuzluğa rastlamanın mümkün olmadığını belirterek, “Belediye tarafından 67 ay önce İstanbul’a taşınan bir çalışana maaş ödenmesi söz konusu değildir. Mevcut ya da eski hiç bir çalışanımıza hak etmediği hiçbir ücret ödenmemiştir. Belediye yönetimimizde en ufak bir hukuksuzluğa rastlamak mümkün değildir” dedi.

Bu iftiradan medet umanların kendileri açısından ayrı bir acizlik olduğunu vurgulayan Köse, “Şunu da belirtmek isteriz ki; doğru olmayan haber, dedikodu ve spekülasyon partimizi ve belediyemizi şekillendiremez'' ifadelerini kullandı.

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