Milletvekili Güneş’ten yeni yıl mesajı

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Güneş mesajında, “Değerli hemşehrilerim, insanlık olarak zor ve zahmetli bir yılı geride bırakıyoruz. 2020 yılında Dünyamızı etkisi altına alan salgın alışageldiğimiz hayatı bizden uzaklaştırdı. Coşkuyla, bir arada yaptığımız bir çok etkinliklerden ayrı kaldık. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla ve sevdiklerimizle bu süre zarfında bir arada olamadık. Fakat her türlü zorluğa rağmen biz geleceğe umutla bakıyoruz. Aşı konusundaki çalışmalar ve aşının ülkemize ulaşması bu sıkıntılı günlerin yakın zamanda atlatılacağı müjdesini vermektedir. Bir arada olacağımız huzurlu ve sağlıklı günlerin en kısa zamanda gelmesini Cenabı Hak’tan niyaz ediyor, yeni yılın başta ülkemiz olmak üzere insanlığa huzur ve sağlık getirmesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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